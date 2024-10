Grève à l'aéroport de Charleroi: "L’impact au niveau financier est énorme"

Une large partie des agents de sécurité et de gardiennage sont en grève ce mardi. A l'aéroport de Charleroi, tous les avions au départ partent à vide. Les vols retour eux sont maintenus. Plus 16.000 voyageurs sont impactés. Au-delà du désagrément pour les passagers, cette grève a un impact financier pour de nombreuses entreprises autour de l'aéroport.

Les avions décollent à vide, seuls les passagers à l’arrivée ont eu leur vol. En bord de piste, un hôtel dépend directement de l’aéroport. Ce lundi, les annulations se sont enchaînées pour arriver à 36 chambres occupées sur 60. "Parfois c’est en dernière minute parce que les gens ne sont pas forcément au courant. Pour les remboursements, c’est un peu compliqué mais on essaie de s’arranger parce que c’est un cas exceptionnel, même si cela le devient un peu moins ces temps-ci", souligne Aline Debyser, employée de l’hôtel.

Aux portes du terminal, c’est quasi l’arrêt forcé pour les navettes et les taxis. Piètre matinée pour Abbas avec une course en six heures. "C’est de trop, c’est une grève de trop. Maintenant, on a perdu beaucoup de clients puisqu’ils ne veulent même pas venir jusque Charleroi. Ils tiennent les passagers en otages", déplore le taximan.