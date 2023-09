Un adolescent américain décède avoir mangé une chips très piquante: "Ces épices sont extrêmement toxiques", avertit un médecin

Sur TikTok, en ce moment, le "One chips challenge" est le nouveau défi fou à la mode lancé aux internautes. Il consiste à manger la chips le plus épicé du monde et à filmer ensuite sa réaction. Ils sont des milliers à tenter leur chance, jusqu'au décès d'un Américain de 14 ans. Un médecin nous explique ce qu'il s'est passé pour cet adolescent.

Vendredi dernier, un adolescent américain de 14 ans est décédé, quelques heures après avoir participé au "One Chip Challenge". Son principe est simple: le challenger doit manger la chips la plus piquante du monde, et à résister le plus longtemps possible, avant de boire ou de manger quelque chose.

En quoi une chips épicée peut-être elle dangereuse? Jacques Leclerc, médecin, nous explique.

"Tout dépend de qui mange et de la dose. Si vous avez, comme on le voit malheureusement parfois, des jeunes enfants ou des personnes âgées qui prennent un immense paquet de chips alors qu'il fait chaud et qu'ils sont déshydratés, cela peut avoir des effets métaboliques sur ionogramme (examen médical pour mesurer notamment le sel dans le corps) au niveau du sang et avoir des problèmes", indique le docteur interrogé sur Bel RTL ce mercredi matin. "On peut aussi avoir des irritations gastriques, puisqu'il faut savoir que ces épices sont extrêmement toxiques pour la muqueuse gastrique, puisqu'il faut savoir que ces épices sont extrêmement toxiques pour la muqueuse gastrique qui peut être attaquée par ces produits et provoquer des gastrites. C'est le risque principal.

Les plats épicés en général contiennent énormément de sel bien souvent, il faut mesurer la toxicité du sel sur la tension artérielle. Il faut utiliser avec énormément de parcimonie et sûrement pas si on est quelqu'un fragile de l'estomac ou si on en prend en quantité."