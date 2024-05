Il sera confronté à "un défi de taille": voici le nouveau directeur général de Fedasil

Le conseil des ministres a donné vendredi son feu vert à la nomination de Pieter Spinnewijn au poste de directeur général de Fedasil, communique le même jour la secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration Nicole de Moor. Pieter Spinnewijn débutera dans cette nouvelle fonction le 1er juillet prochain, remplaçant la directrice ad interim Fanny François. Cette dernière redeviendra directrice "Stratégie et organisation".

"En 2001, il a commencé sa carrière en tant qu'assistant en droit social à l'université de Gand, après avoir terminé ses études de droit à l'université catholique de Louvain et de droit social à l'université de la Sorbonne à Paris. En 2007, M. Spinnewijn a rejoint Fedasil. À ce titre, il a occupé plusieurs postes, dont celui de responsable personnel et organisation, directeur de centre, coordinateur du réseau d'accueil et directeur ad interim des services opérationnels", précise vendredi le cabinet de Nicole de Moor.

Selon la secrétaire d'Etat CD&V, le futur nouveau directeur général sera confronté à un "défi de taille", celui de la capacité d'accueil (insuffisante). Il faudra aussi "courage et détermination pour mettre en œuvre les changements et les réformes nécessaires".