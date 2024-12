Immersion dans les coulisses du marché de Noël de Ciney: "Nous avons plusieurs centaines de litres de vin en réserve"

À Ciney, le marché de Noël ouvre ses portes demain pour dix jours d’effervescence. Près de 100 000 visiteurs sont attendus, une affluence qui exige une organisation sans faille. Entre l’installation des chalets, les décorations lumineuses et les préparatifs des exposants, immersion dans les coulisses de cet événement incontournable.

À la réception, Colline Dubois, chargée de communication pour la ville de Ciney, tente de satisfaire les demandes, tout en relativisant : "Ils veulent parfois un emplacement précis ou un plancher, mais on leur rappelle que le marché est tellement bondé que, normalement, il n'y a pas de mauvais emplacement."

Au marché de Noël de Ciney, l’installation des exposants bat son plein à la veille de l’ouverture. Mais l’attribution des emplacements suscite parfois des tensions. "Oui, il faut une bonne place. Plus on est près du château, mieux c'est", confie une exposante impatiente.

Une logistique impressionnante

Pendant que les exposants s’installent, l’équipe technique s’affaire dans les allées pour finaliser les décorations. Pascal Gérard, électricien, et son équipe illuminent le site avec des câbles et des centaines de guirlandes : "On raccorde tous les chalets, toutes les guirlandes. C’est des kilomètres de câbles. Cela fait un mois qu’on travaille là-dessus."

Les installations nécessitent parfois des équipements spécialisés, comme des nacelles atteignant 27 mètres pour suspendre les 300 boules lumineuses.

"Depuis septembre, nos ouvriers sont sur le pont", ajoute Colline Dubois. "Et aujourd’hui, c’est le grand jour pour tout finaliser : la logistique, les derniers ajustements, et bientôt, les petits problèmes à régler quand les artisans seront tous en place".