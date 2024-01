Info trafic: 317 km de files cumulés sur notre réseau routier... Quel est l'état des routes ce mardi matin?

30 minutes à perdre également sur l'E19 Anvers-Bruxelles depuis Zemst. 25 minutes sur l'E40 depuis Bertem et sur la fin de l'E411 depuis Overijse

Et pour ne pas faciliter les choses sur ce ring extérieur, un accident s'ajoute en bande de gauche à hauteur de Zaventem en direction de Grand-Bigard. Des files supplémentaires se forment donc entre Wezembeek-Oppem et Zaventem (+15 min).

Du côté du ring extérieur, toujours 45 minutes à ajouter sur votre temps de parcours entre Mont-Saint-Jean et le Carrefour Léonard.

Cependant, il y a toujours de longues files vers et autour de Bruxelles : 25 minutes à ajouter pour parcourir le trajet entre Haut-Ittre et Grand-Bigard sur le ring intérieur.

08h09

Les files s'accumulent sur notre réseau routier

Les files sont bien présentes ce mardi matin avec 317 km de files cumulés sur notre réseau routier.

Un accident s'est produit sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Grimbergen. La voie centrale est bloquée en direction de Zaventem. Cela n'améliorera pas la circulation sur ce ring intérieur où vous perdez maintenant 25 minutes entre Expo et Machelen.

On note également de longues files entre Haut-Ittre et Forest sur ce ring intérieur où vous perdez actuellement 25 minutes sur 16 km.

De longues files également sur l'E19 venant d'Anvers et arrivant à Machelen sur le ring de Bruxelles. 30 minutes perdues depuis Malines-sud.

Attention : 45 minutes à ajouter sur le ring extérieur entre Mont-Saint-Jean et le Carrefour Léonard

20 minutes sur la E411 Namur-Bruxelles depuis Overijse. Sur la E411, les travaux débutant à Daussoulx vous ralentissent depuis Champion et vous ajouterez 15 minutes supplémentaires en direction de Bruxelles.

Sur la E40 Liège-Bruxelles, deux zones de ralentissements sont constatées : entre Haasrode et Heverlee (+ 6 minutes) et entre le Bertem et Woluwé-Saint-Etienne (+15 minutes)

L'accident en bande de droite sur l'A602 Chênée-Loncin à hauteur de Liège-Val Benoit vient d'être dégagé.

20 minutes de ralentissements sont toujours constatés depuis Tilff jusque Chênée sur l'E25