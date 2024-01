Info trafic: quel est l'état des routes ce mercredi matin?

07h07

Des portions d'autoroutes restent fermées

Bonne nouvelle cette nuit avec la fin des travaux d'asphaltage à l'échangeur de Daussoulx et la libération des voies de l'E42 aussi bien vers Mons que vers Liège.

Par contre d'autres portions d'autoroutes restent fermées notamment :

Sur l'E19 vers Bruxelles.

Elle est toujours fermée à Houdeng-Goegnies avec déviation via l'E42 et l'A54 vers Nivelles.

Elle est aussi fermée plus loin à Haut-Ittre. Impossible de continuer votre route vers Hal. Vous êtes donc dévié via le ring EST direction Zaventem.

Cette E19 est aussi fermée dans l'autre sens en direction de Mons à hauteur de Nivelles avec déviation via l'A54 direction Charleroi.

Des blocages toujours au niveau de l'E429 Tournai-Bruxelles au niveau de Hal.

On rappelle aussi ces embarras sur la Nationale 57 au niveau du rond point dit "FINA" entre La Louvière et Soignies. Il y a donc formation de files dans le secteur sur cette Nationale 57 et sur l'A501.

On terminera par signaler les premiers ralentissements sur le ring intérieur de Bruxelles entre Expo et Machelen en direction de Zaventem. Vous perdez 10 minutes.