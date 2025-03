Info trafic: un véhicule en panne sur le ring de Bruxelles

On vous rappelle aussi que ce jeudi, c'est journée de sommet européen à Bruxelles avec un périmètre de sécurité installé autour du Rond-Point Schuman et surtout la fermeture du Tunnel Reyers vers le centre dès 10 heures.

Vous ajoutez aussi 15 minutes sur la fin de l'E40 entre le Parking d'Everberg et Woluwé-Saint-Etienne.

Suite à cela, vous ralentissez 25 minutes en venant d'Anvers entre Peutie et l'échangeur avec le ring de Bruxelles à Machelen.

08h09

Une circulation assez fluide

Une circulation assez fluide ce jeudi matin avec des files qui ne dépassent pas 10 minutes vers et autour de la Capitale :

10 minutes en venant de Liège via la E40 depuis le Parking d'Everberg tout comme depuis Jezus-Eik vers le Carrefour Léonard et sur le ring intérieur entre Expo et Machelen vers Zaventem.

Sur l'E411, un pneu de camion est signalé à hauteur de Corroy-le-Grand en direction de Namur.

Bien plus loin sur cette E411, les traditionnelles files dans le sud du pays entre Hondelange et Bridel sur l'A6 au Luxembourg.

Le poids lourd a été dégagé sur la fin de l'E429 Tournai-Bruxelles. Il subsiste encore 25 minutes de ralentissements entre Tubize et Halle.