"J'ai perdu quasi 22 kilos en 3 mois": un nouveau médicament contre le diabète risque d'être détourné pour maigrir

Un nouveau médicament pour les diabétiques, le Mounjaro, est désormais disponible en Belgique, offrant un espoir aux patients souffrant de diabète de type 2. Ce médicament, similaire à son prédécesseur l'Ozempic, est également efficace dans la lutte contre l'obésité, mais cette double action comporte des risques de détournement de son usage initial, met en garde une série d'experts.

Frédéric, 54 ans, témoigne des bénéfices du Mounjaro dans la gestion de son diabète et de son surpoids. Ayant perdu près de 22 kilos en trois mois grâce à ce traitement, il souligne l'impact positif sur sa vie quotidienne. Le médicament, autorisé en Belgique depuis peu, suscite un véritable engouement chez les patients et les professionnels de santé. "Je le prends depuis environ 3 mois. Le bénéfice, j'ai perdu quasi 22 kilos et j'ai également diminué fortement mes quantités d'insuline. Ce qui me permet plus facilement de perdre du poids. C'est un gain total dans ma vie de tous les jours", confie le diabétique.