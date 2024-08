J’ai récupéré mon bagage abîmé à l'aéroport, ai-je droit à une indemnisation ?

C'est un incident qui peut malheureusement survenir en vacances : récupérer son bagage endommagé à l'aéroport. Lorsque cela se produit, a-t-on droit à une indemnisation ? Et si oui, comment procéder ? C'est la question du jour.

Elle a récupéré sa valise abîmée à l’aéroport, et certaines de ses affaires ont également été endommagées. Face à une telle situation, que peut-elle faire ? A-t-elle droit à une indemnisation ?

La réponse est oui, mais il y a plusieurs étapes à suivre. Il faut savoir que les compagnies aériennes sont tenues de vous rendre vos valises dans le même état qu’à l’enregistrement.

Parmi les étapes à suivre, il faut d'abord déclarer les dégâts. Vous devrez remplir ce qu’on appelle un formulaire PIR (Property Irregularity Report). Remplissez ce formulaire le plus vite possible dès que vous constatez des dommages. N'hésitez pas à prendre des photos et à conserver toutes vos preuves.

Cependant, pour obtenir une indemnisation, il ne suffit pas de remplir ce formulaire. Il faut aussi envoyer une lettre recommandée à la compagnie, et ce, le plus rapidement possible après réception de la valise.