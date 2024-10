"J'en suis à plus de 4.600€ de perte, c'est une catastrophe": Thierry devait se rendre en Grèce, mais les grèves dans les aéroports en ont décidé autrement

Les aéroports de Charleroi et de Bruxelles sont pratiquement paralysés depuis ce matin en raison d'une grève, notamment des agents de sécurité : au total, plus de 60.000 personnes ne pourront pas prendre leur avion aujourd'hui. Le blocage va en effet se poursuivre toute la journée.

La valise était prête, mais Thierry a dû changer ses plans : pas de stage à mener en Grèce demain. Le passager a été prévenu de l'annulation de son vol hier. Ce professeur de Taïchi essaye de rester zen, même si c'est compliqué : "J'ai fait un rapide calcul, j'en suis à plus de 4.600 euros de perte, sans compter les gens qui ont l'hôtel là-bas en Grèce, qui eux vont perdre environ 1.800 euros. C'est une vraie catastrophe. Pour le retour, comme je dois le changer aussi, c'est aussi une perte : les bateaux que j'avais réservés pour l'aller et le retour, ne sont pas remboursables non plus", explique-t-il, dépité.

À Charleroi, Lorena fait partie des 13.000 malchanceux bloqués en chemin vers la Colombie, son pays. "Je reste ici, j'ai un livre, je vais lire et attendre et prier à Dieu pour une solution. Je vais dormir ici", explique-t-elle. Pas de vol au départ, faute d'agents de sûreté en suffisance, mais quasi tous les atterrissages sont assurés ou déroutés.