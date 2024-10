Des centaines de travailleurs appellent à une réforme des marchés publics dans l'UE

Plusieurs centaines de travailleurs européens issus des secteurs du gardiennage, de l'horeca et du nettoyage se sont rassemblés mardi midi sur la place Jean Rey à Bruxelles, au sein du quartier européen, pour appeler à une réforme des règles de l'Union européenne sur les marchés publics. Les syndicats en front commun dénoncent des appels d'offres publics qui poussent aux prix les plus bas, ce qui entraîne de mauvaises conditions de travail.

Quatorze organisations issues de neuf pays européens ont mené cette manifestation destinée à demander à la Commission européenne et au Parlement européen de réformer les règles d'attribution des marchés publics et ainsi améliorer les conditions de travail et de rémunération des travailleurs concernés par ces marchés. Ces marchés représentent "des millions de travailleurs et 14% du PIB de l'Union européenne", ont souligné les syndicats.

"Notre message aux parlementaires européens et aux entreprises est que la situation actuelle est inacceptable", a souligné Gaëtan Stas de la CSC Alimentation et Services. "Le Parlement européen a la main sur cette réforme. Mais celui-ci tend vers la droite et l'extrême-droite et cela nous inquiète."