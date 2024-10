Les Affaires étrangères recommandent de quitter le Liban le plus rapidement possible

La Belgique recommande à ses ressortissants de quitter le Liban le plus rapidement possible, a indiqué le SPF Affaires étrangères mardi à Belga, après l'opération terrestre menée depuis lundi par l'armée israélienne contre le Hezbollah dans le sud du pays.

"Nous recommandons encore toujours aux citoyens belges de s'inscrire sur TravellersOnline ou auprès de notre ambassade à Beyrouth, et de quitter le Liban le plus rapidement possible. Ceci est toujours possible par les moyens commerciaux, Middle Eastern Airlines opère encore des vols", indique le SPF Affaires étrangères, qui dit examiner et préparer "les différents scénarios possibles".

Quelque 1.800 ressortissants belges se trouvent actuellement dans le pays.

Plusieurs pays ont organisé des évacuations de leurs ressortissants résidant au Liban. La France a notamment appareillé lundi un navire de la marine française pour se prépositionner au large du Liban par "précaution". L'Allemagne a pour sa part envoyé un avion militaire à Beyrouth afin d'évacuer des employés de l'ambassade d'Allemagne au Liban et leur famille. Des employés d'autres organisations allemandes, ainsi que leur famille, et des ressortissants menacés pour des raisons médicales doivent aussi être rapatriés. Le Royaume-Uni a affrété un vol commercial pour ses ressortissants qui souhaitent évacuer le Liban. La Canada a, lui, réservé 800 sièges sur des vols commerciaux pour aider ses ressortissants à quitter le Liban.