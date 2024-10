150 tombes ciblées par des voleurs de métaux dans un cimetière liégeois: "Nous ne sommes plus étonnés de rien"

Près de 150 sépultures du cimetière de Soumagne, en province de Liège, ont été vandalisées par des voleurs de métaux. Ce sont principalement des croix et des plaques en bronze ou laiton qui ont été dérobées, laissant les familles dans la tristesse et l'indignation à quelques semaines de la Toussaint.

D'autres cimetières touchés

D'autres communes seraient également touchées, mais le cimetière de Fond Leroy, qui abrite 3 000 tombes, est le seul à avoir été visé dans la commune de Soumagne. Ce sont principalement les éléments métalliques, comme les croix et les lettres gravées sur les monuments, qui ont été dérobés.

"Les agents ont fait le tour de tout le cimetière et se sont rendu compte que c’était principalement des croix, des lettres" a précisé l’échevine.

Sur place, l'émotion était palpable parmi les visiteurs venus vérifier si les tombes de leurs proches avaient été touchées. Certains, résignés, ont exprimé leur désarroi : "C'est ce qu'il y a de plus petit, je pense. Mais on n'est plus étonné de rien. Voilà, on n'est plus étonné de rien. Donc c'est bien pour ça qu'on venait vérifier".