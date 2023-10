Jordan Sarrou gagne à Snowshoe, Puck Pieterse s'adjuge la Coupe du monde chez les dames

Le Suisse Nino Schurter, leader de la Coupe du monde, a pris la 2e place devant ses compatriotes Marcel Guerrini, 3e, et Mathais Flückiger, 4e

Côté belge, Jens Schuermans s'est classé 19e et Pierre de Froidmont 43e.

Chez les dames, la victoire est revenue à l'Autrichienne Laura Stigger devant la Française Loana Lecomte, 2e, et l'Italienne Martina Berta. Emeline Detilleux est toujours en réathlétisation après sa fracture au poignet lors des Mondiaux à Glasgow au mois d'août. Elle occupe la 40e place de la Coupe du monde. La Française Pauline Ferrand Prévot, championne du monde, n'était pas au départ non plus.

La Néerlandaise d'Alpecin-Deceuninck, Pucke Pieterse, 21 ans, est assurée de la victoire finale de la Coupe du monde grâce à sa sixième place à Snowshoe.