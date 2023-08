Julie De Wilde et Febe Jooris au départ du contre-la-montre sur route

Julie De Wilde, 20 ans, et Febe Jooris, 18 ans, défendront cet après-midi les couleurs de la Belgique dans le contre-la-montre élites et espoirs des championnats du monde de cyclisme sur route à Stirling, en Ecosse. Les deux jeunes Belges ne sont que des outsiders dans un peloton très relevé.

Les favorites sur un parcours de 36 kilomètres sont la Suissesse Marlen Reusser, championne d'Europe, et la Néerlandaise en forme du moment, Demi Vollering, victorieuse du Tour de France femmes le 30 juillet. L'Italienne Vittoria Guazzini et l'Américaine Chloé Dygert visent aussi une place sur le podium.

La première à s'élancer, à 14h40, pour la course élites et espoirs suivra l'épreuve pour les juniores, à partir de 12h15 où Xaydee Van Sinaey et Luca Vierstraete seront au départ pour la Belgique.