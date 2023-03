Julien Carraggi demi-finaliste en Pologne, sa première demi-finale à ce niveau

Le jeune Belge a battu successivement l'Italien Giovanni Toti (BWF 107) au premier tour (21-18, 21-7), l'Allemand Kai Schaefer (N.6), 61e joueur du monde, 11-21, 21-13 et 21-19 et surtout le Danois Victor Svendsen (N.2), 43e mondial, en quarts de finale 21-13 et 21-15.

Svendsen avait éliminé au 2e tour Elias Bracke (WF 174), 24 ans, le champion de Belgique, issu lui des qualifications.