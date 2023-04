La Belgique ambitieuse par équipes à Antalya pour rejoindre "ses" Mondiaux à Anvers

Ils seront six gymnastes (et un réserviste) chez les garçons, elles seront cinq chez les filles (et une réserviste), sans Nina Derwael, forfait pour une blessure à l'épaule.

Maxime Gentges (GC Malmedy), Victor Martinez (GC Malmedy), Takumi Onoshima (Athanor), Luka Van den Keybus (St-Niklaas) et Noah Kuavita (Silok Deurne) engageront la Belgique et disputeront les qualifications pour le concours général. Un gymnaste de plus est autorisé en individuel, ce sera Glen Cuyle (Izegem) aux anneaux. Nicola Cuyle (Izegem) est réserve.