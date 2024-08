La circulation des TGV interrompue jusqu'au 29 août sur la ligne "Bruxelles-France"

Le trafic ferroviaire sur la ligne à grande vitesse reliant Bruxelles à la frontière française sera totalement interrompu dans les deux sens, dès lundi et jusqu'au 29 août, en raison d'un chantier de renouvellement, indiquent Infrabel, la SNCB et Eurostar.

La première phase de ces travaux débute donc au lendemain de la fin des Jeux Olympiques de Paris. Concrètement, les équipes techniques procéderont, en 18 jours et 18 nuits, au renouvellement complet des composants d'une des deux voies sur un tronçon de 17,6 km, situé sur le territoire des communes de Leuze-en-Hainaut et de Brugelette. Elles poseront 35,2 km de nouveaux rails, environ 30.000 nouvelles traverses et quelque 5.500 tonnes de ballast. Parallèlement, des travaux d'entretien approfondis seront réalisés en divers endroits.

Par conséquent, les trains Eurostar à destination et en provenance de Londres seront déviés par la ligne classique entre Lille Europe et Bruxelles. "Ce détour ajoutera 30 minutes à la durée du voyage", précise Infrabel. Quant aux Eurostar circulant entre Paris, Bruxelles, Amsterdam et Cologne, ils seront déviés entre Bruxelles et la frontière franco-belge sur la ligne classique via Mons, et leur temps de parcours sera aussi allongé d'environ 30 minutes.

Infrabel ajoute que pour garantir la fluidité du trafic, la circulation des trains de la SNCB sera adaptée sur les axes concernés par ces détournements. Cela concernera les voyages entre Mons et Bruxelles, entre Ath et Mons ainsi qu'entre Mouscron et Bruxelles.