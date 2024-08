La délégation belge, ambitieuse à Paris, veut faire mieux que les 15 médailles à Tokyo

A Tokyo, la Belgique avait glané 15 médailles et espère faire mieux à Paris. "De tous les médaillés de Tokyo, seul le duo Griet Hoet/Anneleen Monsieur n'est pas présent. Les autres sont là et sont ambitieux. Il y a aussi des nouveaux qui veulent surprendre ou qui font partie des favoris dans leur classe. Je ne veux mettre aucune pression sur les athlètes. Je fais cette analyse sur base des résultats de nos sportifs lors des Mondiaux, Euros et autres compétitions."

La délégation belge à Paris sera composée de 29 para-athlètes. Les premiers ont déposé leurs valises dans la capitale française le 18 août après une bonne préparation. "Les premiers jours ont servi de repos et d'un peu d'entraînement. Les athlètes et leur staff ont également utilisé ces jours pour se familiariser avec le village et les différents sites", a précisé Kazimirowski.

Kazimirowski ne veut pas non plus trop se concentrer sur les médailles. "Il y a toujours des bonnes et des mauvaises surprises et les résultats ne sont pas toujours acquis. Parfois, un athlète preste bien mais d'autres sont meilleurs. C'est comme ça. Je suis sûr que tous les athlètes feront de leur mieux. Tout le monde a hâte d'y être."

Ils étaient 31 à Tokyo pour 29 para-athlètes (+ 2 guides pour le marathon) à Paris. "Nous avons ajouté quelques nouveaux sports à notre programme: Man-Kei To en badminton et Wim De Paepe en triathlon. Nous avons un marathonien (Martin Clobert, ndlr) pour la première fois depuis Londres 2012. Cela montre que nous nous développons en tant que pays et fédération, avec le soutien des instances régionales G-Sport Vlaanderen et la Ligue Handisport Francophone. À Tokyo, il y avait aussi une équipe de goalball avec six athlètes, mais ils n'ont pas réussi à se qualifier pour Paris."