La grève se poursuit chez Brussels Airlines: voici les perturbations attendues ce jeudi

En raison d'un mouvement de grève qui se prolonge jeudi, la compagnie aérienne Brussels Airlines s'attend à n'assurer que sept vols sur dix jeudi, a confirmé un porte-parole du transporteur à Belga peu avant 06h00. Plusieurs vols depuis et vers des destinations européennes, africaines et américaines sont annulés dans la matinée de ce second jour de grève.

Plusieurs liaisons au départ et à l'arrivée de l'aéroport de Bruxelles-National sont annulées, comme l'annonce le site internet de Brussels Airport à l'aube. Dans la matinée, les vols au départ de Bruxelles vers Milan, Francfort, Madrid, Hambourg, Toulouse, Copenhague, Lome, Nice, Conakry, Bilbao et New York, sont annulés.