À la recherche d'un emploi? Cette société belge embauche plus de 150 nouveaux collaborateurs

L'entreprise biopharmaceutique belge UCB s’associe au Forem pour former des techniciens en biomanufacturing dans le cadre de son programme "Coup de poing pénurie".

La formation débutera par neuf semaines de cours théoriques et pratiques dispensés dans les centres Aptaskil à Seneffe et Culture in vivo à Nivelles. Elle se poursuivra avec neuf semaines de stage au sein des installations de UCB à Braine-l'Alleud. À terme, au moins 80 % des participants ayant réussi le programme se verront proposer un contrat à durée indéterminée.

Recrutement pour deux sites en Belgique

Au total, UCB prévoit d’embaucher 120 personnes pour son campus de Braine-l’Alleud et 34 collaborateurs pour son site d’Anderlecht.

L’entreprise, spécialisée dans les solutions thérapeutiques pour les maladies sévères, recherche des profils variés, avec un accent particulier sur les techniciens biomanufacturing.