La vente des tours Proximus à Immobel avortée

Immobel justifie, dans un communiqué, sa décision par le fait que "la poursuite du projet aurait un impact financier trop important pour la société, son bilan et sa position de liquidité".

En mars 2022, Proximus et le promoteur immobilier Immobel ont signé des conventions liantes portant sur la rénovation du siège de l'opérateur télécoms à Bruxelles. Dans le cadre de ces accords, Proximus a acquis des droits et s'est engagée à céder son siège pour un montant d'approximativement 143 millions d'euros, et à conclure un contrat de relocation portant sur une partie des bâtiments rénovés.