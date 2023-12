La Wallonie finance la construction de nouveaux kots "sociaux": "On est dans une fourchette raisonnable de prix"

A Louvain-la-Neuve, deux bâtiments vont être construits sur une parcelle de verdure, à proximité du lac. A l’intérieur de ces bâtiments seront aménagés 94 kots qualifiés de sociaux. Pour une chambre de 10 mètres carré et un espace commun, il faudra payer 280 euros par mois et 90 euros de charges. "Alors c’est vrai que les charges vont augmenter mais cela reste relativement abordable. 280 + 90, on est vraiment dans une fourchette raisonnable pour les étudiants. C’est vraiment pour des familles en état de précarité", indique Quyên Chau, directrice-gérante de la société de logements de service public Notre Maison.

En Belgique aujourd’hui, le loyer moyen pour un kot est de 565 euros charges comprises. Soit 100 euros de plus qu’il y a trois ans, avec des montants parfois bien plus élevés. Les parents d’Agathe déboursent par exemple 750 euros par mois pour son logement. Et ils payent un supplément pour internet et l’électricité. "J’ai de la chance, mais c’est sûr que tout le monde ne peut pas avoir ça. Cela peut être un frein pour les gens qui n’ont pas les moyens", regrette l’étudiante.