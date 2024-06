L'alcool tue 2,6 millions de personnes par an, selon l'OMS

Le dernier rapport de l'agence de santé de l'ONU sur l'alcool et la santé souligne que l'alcool cause quasiment un décès sur 20 chaque année au niveau mondial, en incluant les accidents de la route qui y sont liés, les violences, les abus et une multitude de maladies et de troubles.

Selon le rapport, 2,6 millions de décès ont été attribués à l'alcool en 2019 - les dernières statistiques disponibles -, soit 4,7% des décès dans le monde cette année-là. Les hommes représentent les trois quarts de ces décès.