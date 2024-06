Le CEB, ça commence aujourd'hui: voici ce qui est prévu pour plus de 60.000 élèves

Le CEB est une épreuve obligatoire pour tous les élèves de 6e primaire en fédération Wallonie-Bruxelles et les élèves du premier degré différencié en secondaire. Cette année, ils sont plus de 60.000 à le passer.

Les concernés commencent ce lundi par les parties "écrire" et "écouter", avant une épreuve de géométrie portant sur les solides et figures cet après-midi. Le deuxième jour, on continue avec les mathématiques et l'examen de "grandeurs". Mardi, ils s'attelleront aussi à l'histoire et à la géographie.