"Le but, c'est un soutien financier": après 40 ans d’existence, le centre médical héliporté de Bra-sur-Lienne sera enfin reconnu par l'État

Fondé il y a près de quatre décennies par le Dr Luc Macquoi, le Centre médical héliporté de Bra-sur-Lienne (CMH) repose essentiellement sur des affiliations et sur des subsides des communes et provinces de Liège et Luxembourg. Jusqu’à présent, il ne bénéficiait d’aucune aide structurelle de l’État fédéral.

Depuis 2003, le service fonctionnait sous une reconnaissance expérimentale, renouvelée chaque année. Mais cette fois, l’équipe du CMH a su convaincre le SPF Santé publique de l’importance d’un hélicoptère pour les urgences médicales, avec à la clé des dizaines de vies sauvées chaque année.