Le consommateur aussi doit contribuer au revenu décent du cacaoculteur

Selon Michel Arrion, directeur exécutif de l'ICCO, il sera difficile de faire mieux. "Personne ne veut partager sa part dans la tablette de chocolat", résume-t-il. "Les collecteurs, les broyeurs, les traders, les distributeurs..., tous vont diront qu'ils perçoivent une faible marge."

"La tablette doit coûter plus cher et ce n'est que comme cela que l'on parviendra à fournir un revenu décent, digne et équitable aux producteurs", enchaîne-t-il. Selon lui, les agriculteurs ne doivent pas avoir une plus grosse part du gâteau. "Il faut un bien plus gros gâteau à partager et ce n'est qu'en augmentant la taille du gâteau que tout le monde sera content."