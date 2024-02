"Le constat est le même partout en Wallonie": quelles sont les conséquences des vacances de Carnaval décalées?

Ce week-end c'est le début des vacances de Carnaval côté francophone. Pour la deuxième année consécutive, elles durent deux semaines et ne tombent pas au même moment que nos voisins flamands.

Durbuy Aventures est un lieu très prisé, que cela soit par des touristes francophones ou flamands. Le nouveau calendrier scolaire a-t-il un incidence pour le site? "Il a fallu modifier l'organisation", explique notre reporter Florent Vanden Bergh. "Le personnel et les saisonniers ont été répartis sur trois semaines au lieu de deux l'an dernier et une semaine en 2022."



Des points positifs

Pour le chiffre d'affaires, ces changements sont néanmoins positifs: le laser-game, le bowling, l'accrobranche sont très prisés. "Le constat est le même partout en Wallonie: il y a un autre point positif, c'est du côté de la clientèle qui est répartie sur trois semaines", poursuit notre journaliste sur place. "Il y a moins de monde, moins de file, moins d'attente, c'est une bonne nouvelle pour le confort des clients."



Les familles interrogées au micro de RTL info confirment. "C'est beaucoup plus agréable d'avoir de l'espace, surtout dans les espaces intérieurs où d'habitude il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de bruit", se souvient cette maman. "En venant ici, on espérait qu'il y aurait beaucoup moins de monde que d'habitude, pour nous c'est chouette." Un père de famille la rejoint: "On sait mieux profiter, ça c'est clair!". De bonnes nouvelles de tous les côtés, donc.