Le cougnou est la star du moment dans les boulangeries: connaissez-vous sa recette et son origine?

Le cougnou est une viennoiserie typique de la Belgique consommée durant les périodes festives de la fin de l’année. Les ingrédients principaux de ce pain brioché sont la farine, le beurre et le sucre. "C’est une base de brioche pour faire simple. On peut l’avoir nature, au chocolat, au sucre perlé, aux raisins", détaille Charles Sassiat, patron de la boulangerie Gâteau à Etterbeek.

Il est à différencier du craquelin et du cramique qui ont une forme de pain, ont une pâte et goût différent et dont la partie supérieure est caramélisée à la cuisson.

"Cela fera 6,5 euros monsieur s’il vous plait", demande Sylvie, boulangère chez Gâteau. Un prix un peu plus élevé que la brioche. "Le cougnou peut parfois être plus lourd. Chez nous, c’est le cas. Il est plus lourd que la brioche classique. Ensuite, le travail est différent pour lui donner la forme", explique la commerçante.

Ce produit de fin d’année se vend de plus en plus tôt. "Quand j’étais petite, on vendait les cougnous uniquement le 24 et le 25 décembre. Maintenant, cela se répand plus, c’est tout le mois de décembre. C’est Saint-Nicolas et Noël", indique-t-elle.

Quelle est l'origine du cougnou ?