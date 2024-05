Le début des galères pour beaucoup: Sciensano annonce le début de la saison des pollens de graminées

La saison des pollens de graminées s'étend de mai à juillet, avec une période plus intense au mois de juin. Elle est causée par la floraison successive de plus d'une centaine d'espèces appartenant à la famille des graminées. "Lorsque le seuil critique de 50 grains de pollen par mètre cube d'air est dépassé, la plupart des personnes allergiques sont susceptibles de présenter des symptômes. Ce seuil est souvent dépassé à partir du mois de juin", explique Nicolas Bruffaerts, collaborateur scientifique du service Mycologie et Aérobiologie de Sciensano. Les graminées sont la cause la plus importante d'allergies au pollen en Belgique. Au moins une personne sur six présente des symptômes allergiques lorsqu'elle y est exposée.

Dans les prochains jours, Sciensano va lancer la nouvelle application AirAllergy pour smartphone, afin d'améliorer la gestion des allergies au pollen en Belgique. L'application fournira notamment des mesures en temps réel des types de pollen les plus allergisants dans cinq stations réparties à travers la Belgique. AirAllergy fournira également une description de la situation pollinique, des conseils pour éviter les symptômes et des réponses aux questions fréquemment posées sur les allergies, la prévention et le changement climatique.