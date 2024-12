Le niveau scolaire dégringole en Belgique: dans quelles matières sommes-nous les plus mauvais? 

Selon cette Timss, c'est la lecture qui serait le plus gros point noir pour nos enfants. Ce constat a été posé par Ariane Bay, professeur en sciences de l'éducation à l'université de Liège, qui a piloté la dernière enquête Pisa en juin dernier. Les problèmes de lecture commenceraient en primaire et se poursuivent en secondaire.

Concernant les écoliers de la Fédération Wallonie Bruxelles: dans quelle matière sont-ils les plus mauvais élèves?

Pour faire remonter le niveau scolaire, la ministre flamande de l'Enseignement Zuhal Demir veut s'attaquer à l'école maternelle qui, selon elle, ressemble trop à une crèche et pas assez à une salle de classe.

Ces problèmes de lecture peuvent entraîner des problèmes d'écriture et impacter les autres apprentissages.

Selon le professeur Bay, il faudrait davantage travailler sur les liens entre lettres et son, pratiquer l'écriture, sans craindre de faire des fautes.

Du côté des mathématiques et en sciences, les petits Belges ne sont que moyennement performants en primaire mais se rattrapent en secondaire, puisqu'ils rattrapent la moyenne internationale. Ariane Bay recommande de reprendre la base des systèmes éducatifs qui marchent, autrement dit une vraie compréhension profonde avec un apprentissage plus imagé et du concret.

Trop de redoublements?

Les soucis dans notre enseignement, toujours selon Ariane Bay, reposerait sur un recours au redoublement trop abusif. La Belgique serait championne en la matière.

La pensée créative des jeunes de 15 ans est au-dessus de la moyenne, selon la dernière étude Pisa. Une bonne nouvelle dans une époque où l'intelligence artificielle est en pleine révolution.