Le pain, les œufs, les fruits, les légumes... plusieurs aliments pourraient voir leur TVA changer: quel impact ?

C'est une réforme qui pourrait impacter fortement notre quotidien. Le gouvernement envisage de modifier le taux de TVA de certains produits. Le taux de base, c'est 21 %, mais certains biens et services sont à 6 ou 12 %. Pour des produits de première nécessité, comme le pain, les œufs, le lait, on pourrait aussi modifier la TVA et passer à 9%.

Le problème est de savoir sur quoi on va reporter cette TVA

Le pain, aliment de première nécessité, possède une TVA à 6%. Mais dans la nouvelle réforme fiscale envisagée par le gouvernement, sa TVA pourrait passer à 9%. Sandrine, gérnate du boulangerie, témoigne dans le RTL Info 13 heures: "Déjà maintenant avec le coût de la matière première et de la main d'œuvre, si en plus c'est du 9% ce n'est pas possible. Même au temps de la guerre, on avait droit à une tranche de pain. Ça voulait dire que c'était une première nécessité. Du 0% serait l'idéal pour tout le monde."

Le pain ne serait pas le seul aliment concerné par cette hausse. Dans le cadre de sa réforme fiscale, le gouvernement pourrait en faire de même pour la viande, le poisson, les œufs et le lait. En revanche, pour d'autres produits, comme les fruits et les légumes, la TVA descendrait à 0%. Bruno Colmant, économiste : "Une baisse ou augmentation de TVA ne change pas fondamentalement le comportement d'achat. C'est plutôt l'inflation qui est la préoccupation des consommateurs. Le problème est de savoir sur quoi on va reporter cette TVA."

Selon Comeos, la fédération du commerce, si les fruits et les légumes passent à 0% de TVA et les autres aliments de 6 à 9%, tous les caddies de Belgique deviendraient d'un seul coup plus chers d'environ 1,5 milliard d'euros.