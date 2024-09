Le syndicat socialiste espère réduire "drastiquement" les licenciements à Hal

Lors de la dernière réunion, début juin, le secrétaire syndical était encore déçu: la direction n'avait pas apporté suffisamment de réponses concrètes et avait laissé les syndicats dans l'incertitude, a-t-il déclaré. Les négociations ont donc été suspendues pendant l'été.

Les négociations de mardi se sont déroulées "de manière constructive et positive", a déclaré M. Christiaens.

La direction de Barry Callebaut a pour sa part confirmé par écrit que la réunion de mardi s'était déroulée de manière constructive. "Nous poursuivons le dialogue social, alors que nous approchons de la fin de la phase d'information et de consultation de la loi Renault. Notre objectif principal reste de clarifier la situation pour tous dès que possible", a-t-elle réagi. "Nous nous engageons à offrir aux salariés concernés les mesures adéquates pour les soutenir au mieux, tout en respectant les plans de restructuration et les calendriers prévus."

Le nombre exact d'emplois qui pourraient être sauvés n'est pas encore connu. Pour le site de Hal, l'intention a été exprimée de supprimer 178 emplois. Tout cela s'inscrit dans le cadre de la restructuration mondiale de Barry Callebaut, qui prévoit la suppression de 2.500 emplois au total.

Les prochaines réunions à Hal sont prévues les 1er et 22 octobre. La direction a par ailleurs confié que la "phase suivante, durant laquelle nous définirons le plan social, approche".