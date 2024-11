Le top 100 des meilleures villes du monde dévoilé: découvrez la position de Bruxelles

Le rapport "World’s Best Cities 2025", réalisé par Resonance et Ipsos, a classé plus de 270 grandes villes en fonction de leur habitabilité, attractivité et prospérité. Un des critères principaux était un sondage auprès de 22 000 personnes dans 30 pays. Londres décroche la première place, non seulement pour sa qualité de vie, mais aussi pour ses activités culturelles.

Le top 10

Les dix villes les plus "aimées" selon ce classement mettent en avant des destinations incontournables. Après Londres, on retrouve Paris et New York, deux villes considérées comme des étapes touristiques essentielles. Le top 10 se termine avec Tokyo, Singapour, Rome, Madrid, Barcelone, Berlin et Sydney.