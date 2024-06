Gand parmi les meilleures villes au monde pour la qualité de vie: quel est le classement des autres villes belges?

Le Global Cities Index classe les 1 000 plus grandes villes du monde selon cinq catégories : économie, capital humain, qualité de vie, environnement et gouvernance.

Les villes en tête du classement 2024

New York et Londres dominent le classement de 2024, grâce à leurs performances dans les catégories économie et capital humain.

Ces villes sont des centres mondiaux pour la finance, les affaires et l'éducation, avec une multitude d'universités et de sièges sociaux d'entreprises. San José, Tokyo et Paris complètent le top 5, chacune ayant des atouts économiques et des infrastructures de qualité.

Gand et les autres villes belges

Bien que Gand se distingue particulièrement par sa qualité de vie, elle se classe 98ème au classement général du Global Cities Index.