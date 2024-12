Léa Tavares Mujinga a fait condamner la Belgique pour "crime contre l'humanité": "On a volé ma jeunesse"

Les conditions y sont difficiles. Elle vit avec de la nourriture minimale, un lit réduit à sa plus simple expression et pas de WC convenable : "Quand nous arrivons, les sœurs m'enlèvent ma petite robe, mes chaussures, me mettent une autre petite robe rêche et me laissent pieds nus. Pour dormir, il n'y a pas de matelas, il n'y a pas de draps, il n'y a pas de coussins, il n'y a rien... qu'une petite nappe usée sur un tout petit lit en bois avec une petite couverture comme on met derrière le coffre des voitures".

Léa Tavares Mujinga est encore marquée par la sous-nutrition. " La nourriture, il n'y a pas. Pour un petit enfant de 2 ans, 3 ans, il n'y a pas de lait. On ne connaît pas le pain, on ne connaît rien". C'est la vie qu'elle mène jusqu'à l'âge de 15 ans.

Pour que l'État belge nous explique pourquoi ils nous ont soustrait de nos familles

Son histoire n'est pas isolée. D'après le journal Le Soir, au moins 4000 enfants métis ont été soustraits de cette façon à leur famille. Pour quelle raison ? "Jusqu'aujourd'hui, on se le demande", répond-elle. "C'est la raison pour laquelle nous sommes partis en justice, pour que l'État belge nous explique pourquoi ils nous ont soustrait de nos familles, pour nous placer et être maltraités. Parce que nous étions métis, je crois que ce n'est rien que pour ça". Léa Tavares Mujinga, n'a jamais eu sa réponse.