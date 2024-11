Les condamnés n'iront plus en prison: à cause de la surpopulation carcérale, la Justice est obligée de prendre une décision radicale

Une nouvelle mesure judiciaire est entrée en vigueur et pose question : il ne faut plus envoyer les condamnés en prison à cause du manque de place.

Au parquet de Liège, le service d'exécution des peines a reçu la consigne de ne pas envoyer de convocations aux condamnés pour qu'ils se rendent en prison. Les condamnés sont donc, pour l'instant, priés de rester chez eux. Du côté de l'administration, on précise que tout cela n'est valable que pour les personnes condamnées à des peines inférieures ou égales à cinq ans et que tout cela doit permettre provisoirement de faire souffler les prisons qui débordent.

Il convient de préciser qu'il s'agit d'une mesure nationale, qui concerne tous les parquets, pas seulement celui de Liège. Selon l'administration pénitentiaire, les prisons sont en code rouge en raison de la surpopulation carcérale.

On en est à près de 13 000 détenus pour 11 000 places.

Outre la suspension d'écrous, une autre mesure a été prise : la prolongation des congés pénitentiaires, là aussi, assortie de strictes conditions.

Surpopulation pour plusieurs raisons

Le problème existe depuis des années, alors comment se fait-il que cette surpopulation ait atteint un tel niveau ? C'est à cause des personnes qui devraient être internées et qui, faute de solution, se retrouvent en prison, également à cause du grand nombre de personnes qui ne sont pas en droit de séjour, et puis il y a eu un flux de condamnations et moins de sorties.

Les mesures seront réévaluées le 26 novembre.

L'administration veut rassurer les citoyens : les peines seront bien exécutées.