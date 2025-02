Les crématoriums débordés à cause d'une "surmortalité significative" en ce début d'année: comment l'expliquer?

Même constat dans une entreprise de pompes funèbres voisine. Le nombre de défunts a doublé. Il est allé jusqu'à 62 personnes la semaine dernière: "Nous avons eu des journées à 10-12 enterrements. C'est fatigant mais on assume", affirme Denis Fontaine, entrepreneur de pompes funèbres.

Les chiffres le confirment, il y a plus de décès en ce début d'année. On parle de 15% supplémentaires. Mais quelles seraient les causes de cette hausse? Sciensano, l'Institut national de santé publique, évoque la grippe: "Depuis janvier, nous détectons une surmortalité statistiquement significative qui pourrait s'expliquer par l'épidémie de grippe actuelle. Cette surmortalité est pour l'instant comparable à celle des saisons grippales passées de décembre 2022 ainsi que de 2018, 2017 et 2015."

Notons tout de même que Sciensano n'exclut pas pour autant qu'il puisse y avoir d'autres explications.