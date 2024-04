Les deux premières régates pour Emma Plasschaert en ILCA 6 à Palma de Majorque

Cette 53e édition de l'un des plus prestigieux évènements de voile du circuit ouvre la saison de Coupe du monde. Yannick Lefèbvre et Jan Heuninck ainsi que Jan van Maercke et Jack Gogan y sont engagés en 49er.

Isaura Maenhaut et Anouk Geurts défendent les couleurs belges en 49er FX. Thomas Broucke (iQFoil) ainsi que trois trios en Nacra 17 - Lucas Claeyssens et Eline Verstraelen, Arthur De Jonghe et Janne Ravelingien, Kwinten Borghijs et Lieselotte Borghijs - sont aussi sur les listes de départ côté belge.

Les régates se déroulent toute cette semaine avec en point d'orgue les courses aux médailles samedi.