Les échecs, un jeu qui passionne de plus en plus: "Dans la partie, on ne pense plus qu'à l'adversaire en face"

C’est un jeu de réflexion et de stratégie qui passionne de plus en plus d’amateurs depuis le Covid-19, les confinements et surtout, la fameuse série Le Jeu de la Dame ! Il y a quelques jours, un tournoi international réunissant des Grands Maîtres s’est tenu à Namur.

Au tournoi international d’échecs de Namur, ce sont près de 200 joueurs et une quinzaine de pays représentés, de la Turquie à l’Espagne, en passant par la Palestine et le Nigéria. Dans la salle, on retrouve des Grands Maîtres : ils ont remporté tant de victoires qu’ils excellent dans leur discipline.

"Quand on est dans la partie, on ne pense plus qu'à l’adversaire qui est en face de vous", explique le jeune David Lacan-Rus. Du haut de ses 11 ans, il est lui-même champion de France et champion du monde d’échecs dans sa catégorie d’âge.

C'est à l'âge de 7 ans, en accompagnant son père à un tournoi, que David découvre les échecs. Rapidement, c'est l'évidence : il est littéralement attiré par les pièces. "Il y avait un mur avec des écrans qui retransmettaient les parties des joueurs, et tout ça m'a fasciné. J'ai directement accroché", raconte-t-il.

À lire aussi Avec les "échecs Freestyle", Magnus Carlsen tente une révolution

À Namur, lorsque le tournoi débute, le silence prend place dans la salle. On entend plus que le léger bruit des pions sur l’échiquier et de la pendule qui chronomètre le temps imparti à chacun.