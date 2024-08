Les meilleures vacances de Nicole à Djerba: "Il n'y avait pas encore les touristes comme maintenant, c'était la véritable Tunisie"

Mais pas le Djerba de maintenant, le Djerba des années 80, loin du tourisme de masse et de la surconsommation. "Ah oui, parce que c'était en 81, donc il n'y avait pas encore les touristes comme il y a maintenant. C'était encore la véritable Tunisie et surtout Djerba, c'est une île magnifique. L'hôtel était impeccable".

Quand on demande à Nicole ses meilleurs souvenirs de vacances, elle n'a aucune hésitation. : "Pour moi, ça a été la Tunisie et Djerba", lance-t-elle.

Son mari travaillait d'arrache-pied toute l'année : il était marchand de charbon. Pour lui, l vacances, c'était donc repos sur la plage. Nicole en profitait alors pour partir à la découverte du Djerba authentique.

"Il fallait que je bouge"

"Quand je demandais à mon mari : donne-moi ton avis, qu'est-ce que tu aimerais ? Oh, tu fais à ta mode. Combien de fois j'ai entendu ça ? Tu fais à ta mode. C'était toujours moi qui a décidé. Ah tiens, on irait bien là. Bon, il était content comme ça, il m'a toujours laissé faire. On est allé en Autriche, on est allé en Italie, on est allé trois fois en Tunisie, mais il a suivi. Moi, il fallait que je bouge", raconte Nicole.

Elle profitait des siestes de son mari pour se promener: "Bien souvent, quand il faisait la sieste, hop, je partais, j'allais voir les souks. Et je parlais avec un jardinier arabe qui m'expliquait comment est-ce qu'il fallait faire pour telle ou telle fleur. Oui, je m'occupais. Et quand je revenais, il avait fait sa sieste, voilà", explique-t-elle enfin.