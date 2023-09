Les moins de 25 ans financièrement vulnérables pourront aller gratuitement chez le médecin: "Un budget a été débloqué"

Les jeunes de moins de 25 ans issus d'une famille ayant droit à une allocation majorée en raison de leur situation financière précaire n'ont plus à payer de ticket modérateur pour une consultation chez un médecin généraliste ou un spécialiste, si celle-ci est conventionnelle. Un médecin non conventionnel peut toujours facturer des suppléments. "Les soins doivent être abordables pour tous, a expliqué le ministre Vandenbroucke à notre journaliste Christophe Deborsu. Les jeunes financièrement vulnérables se heurtent encore trop souvent à des obstacles. Trop souvent, ils reportent les soins parce qu'ils ne veulent pas engager de frais pour leurs parents. Il est de notre responsabilité d'éliminer autant d'obstacles que possible aux soins"

Selon Vandenbroucke, plus de 400.000 jeunes de ce groupe cible consultent chaque année un médecin généraliste et plus de 315.000 un spécialiste. L’état du dossier médical global doit garantir son bon suivi annuel. "C'est essentiel pour éviter des problèmes plus graves", explique le ministre.