Les pannes de voiture se multiplient avec le froid glacial: les conseils d'un dépanneur pour éviter un problème

Ne soyez pas surpris en sortant de chez vous ce vendredi matin. La neige va tomber jusque 3 cm au sud du Sillon Sambre-et-Meuse avec un mercure qui descendra à -9 degrés. L’IRM a émis une alerte jaune au brouillard givrant à Bruxelles, dans le Hainaut et en Flandre et aux conditions glissantes en province de Luxembourg jusque 11h.

Un contexte parfait pour les pannes de voiture. Les dépanneurs le savent et ils sont en embuscade. "Avec le froid, on commence à avoir des problèmes liés au froid comme des batteries, des freins collés, des bougies de préchauffage. Cela va se produire de plus en plus avec le froid qui arrive. On s’attend à plus d’interventions", témoigne Sébastien Castelain, patrouilleur chez Touring depuis 10 ans. Il se trouve ce vendredi matin à Bierges, le long de l'autoroute, prêt à intervenir.