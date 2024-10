Les prix des burgers d'une même enseigne ne sont pas identiques dans tous les restaurants: comment l'expliquer?

Les trois grandes chaînes que sont Burger King, McDonald’s et Quick ouvrent régulièrement de nouveaux sites en Belgique et plus seulement en ville… mais beaucoup en périphérie. On compte aujourd’hui plus de 240 restaurants. Mais les burgers d’une même enseigne sont-ils vendus aux mêmes prix sur ces différents sites ? Et bien non, il y a quelques différences. Pourquoi ?

En voyant les publicités d'hamburgers, difficile d’y résister. "Quand j'ai un jour libre, ça fait plaisir de temps en temps", confie un client. Au point de ne plus faire attention au prix demandé. "Non pas forcément parce que les prix sont toujours pareils", assure une jeune femme. "Non, c'est toujours le même prix", confirme avec conviction une dame en train de manger sur une table un peu plus loin.



Alors un burger d’une même enseigne mais situé sur un autre site a-t-il un prix identique ? Faisons le test dans une chaîne implantée dans le Brabant wallon. L'enseigne se situe dans un zoning en dehors de la ville, en périphérie. Dans ce restaurant, le burger est vendu 8,80 euros en menu avec frites et boisson. Testons un autre restaurant situé 25 km plus loin, en plein cœur de la capitale dans l’une des rues les plus fréquentées. Là, le même menu coûte 8,70 euros, soit 10 centimes moins cher. Mais la plus grosse différence de prix se situe à l’aéroport de Bruxelles à Zaventem. Pour commander le même menu, vous devrez payer un peu plus cher, 10, 20 euros. Soit 1,5 euros de plus que le prix précédent.

L'emplacement va avoir un impact sur le prix

Comment expliquer cette différence ? Nous avons contacté l’enseigne. "Environ 80% d'entre eux sont des franchisés qui disposent de certaines latitudes en matière d'adaptations des prix. C'est-à-dire qu'un prix de vente consommateur maximum est conseillé par la maison mère, mais le franchisé peut l’adapter", explique Kevin Derycke, CEO de Quick.