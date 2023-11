Les refuges animaliers sont saturés à cause des abandons: voici quelques conseils pour mieux choisir son chien

Pourquoi y a-t-il de plus en plus d'abandons d'animaux en Belgique? Julie Willems est comportementaliste animalier. Elle était l'invitée du RTL info Bienvenue de ce jeudi 30 novembre. Elle a notamment expliqué pourquoi de plus en plus d'animaux étaient abandonnés

Mais qu'est-ce qui explique ce phénomène? Selon Julie Willems, plusieurs facteurs sont en cause. "Je pense que la crise économique y est quand même pour beaucoup, les gens n'ont plus les moyens de s'occuper de leur animal de compagnie", note la comportementaliste. "Ou alors ils travaillent plus et ont moins le temps à leur consacrer." D'autres personnes, selon notre invitée, n'auraient pas non plus assez de place pour accueillir leur animal. "Il y a aussi des gens qui ont des problèmes de logement, qui doivent trouver un logement plus petit parce qu'ils n'ont plus les moyens de payer leur logement. Donc ils n'ont plus la place pour leur animal ou alors louent et leur propriétaire n'est pas d'accord."



2 Ne pas céder à "la mode"

Le chien serait généralement plus abandonné que le chat. Parce que de plus en plus de personnes choisissent leur animal pour des critères de beauté et des "effets de mode". "Ils choisissent des races comme des bergers malinois, des border collie, des bergers australiens parce que tout le monde en a, que c'est joli, que c'est intelligent mais ce sont des animaux qui ont des besoins énormes. Si on n'a pas au moins deux ou trois heures à consacrer à son chien par jour, il y a des races que l'on ne peut vraiment pas prendre", avertit Julie Willems.