Les trains étaient-ils à l'heure ce début d'année? La SNCB se réjouit

L'analyse des causes de non-ponctualité pour le mois dernier révèle que 23,5% des retards étaient attribuables au manque de robustesse du système ferroviaire, 42,1% à la SNCB, 18,1% à des tiers et 12,9% à Infrabel. Les 3,4% restant étaient dus à d'autres causes. Les intrusions sur les voies ont causé 2.302 minutes de retards en janvier, soit plus de 38 heures.