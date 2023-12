Les vacances au soleil ont la cote cet hiver: voici les destinations préférées des Belges

En ce mois de décembre et à une semaine des vacances scolaires, ce sont les vacances au soleil qui rencontrent un large succès. C'est en tout cas ce que démontrent les chiffres des réservations des Belges. Selon l'opérateur TUI, 62% des Belges ont choisi le soleil, avec comme destination phare: l'Espagne suivi de la République Dominicaine, le Cap Vert et la Tunisie. "Ce sont des destinations qui donnent une garantie de chaleur et de soleil. Avec le temps pluvieux qu'on a connu au mois de novembre, on peut comprendre cet intérêt accru", explique Florence Bruyère, porte-parole de Tui.

Sur le marché de Charleroi ce dimanche matin, les personnes interrogées étaient d'ailleurs davantage tentées par des vacances sur la plage que dans la neige des montagnes. "La plage c'est la chaleur, ici il fait déjà froid toute l'année".