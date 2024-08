Météo: quel temps fera-t-il pour cette semaine de rentrée?

Après les orages de samedi, la météo laisse place au soleil et à la douceur.

Des périodes ensoleillées alterneront avec des champs nuageux, plus nombreux dans le courant de la journée. Il fera sec à quelques averses isolées près principalement sur le nord-ouest et le nord du pays.

Le pays était placé en alerte jaune aux orages hier après-midi. Ce dimanche, l' Institut Royal Météorologique de Belgique indique que le temps sera sec et ensoleillé sur l'ensemble du territoire. Voici la météo attendue pour cette semaine de rentrée :

Les maxima oscilleront entre 16 degrés en Hautes Fagnes à 21 degrés dans le centre. Le vent sera modéré à la côte à parfois assez fort, de sud-ouest.

Lundi

Il fera d'abord ensoleillé sur la plupart des régions. Au littoral et dans l'extrême nord-ouest, la nébulosité sera plus abondante avec le risque de quelques faibles averses.

Dans le courant de la journée, le ciel s'ennuagera aussi ailleurs, mais le risque de précipitations se cantonnera sur le nord et le nord-ouest du pays. Les maxima oscilleront entre 18 degrés sur les sommets de l'Ardenne à 21 ou 22 degrés en plaine. Le vent sera modéré de sud-ouest, mais plutôt faible et variable au sud du sillon Sambre et Meuse.