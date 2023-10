L'héritier de Dracula ou le fantôme de Berthe: découvrez ces lieux réputés hantés de Wallonie

Nous avons répertorié cinq lieux réputés pour être hantés près de chez vous. Oserez-vous tenter l'aventure ?

Halloween, cette fête où chaque année les enfants courent dans les rues à la recherche de bonbons, où les adultes décorent leur maison pour impressionner les plus jeunes, où certains se déguisent en sorcières, vampires, loups-garous ou encore en fantômes… Halloween, cette fête où chaque année, frayeur et frisson sont au rendez-vous.

Pour les plus courageux, le 31 octobre, c'est l'occasion de se faire peur et de partir à la découverte de lieux réputés hantés par les fantômes et les esprits, de retour sur terre le temps d'une nuit ! À lire aussi Les choix BD de Seb: Game over, Brume, Marie et les esprits, 3 albums pour fêter Halloween Car, oui, selon les croyances des Celtes, qui ont créé la fête d'Halloween, ce serait le jour où la frontière entre le monde des vivants et des morts est plus fine que jamais. Les esprits des défunts reviendraient donc sur terre, la nuit du 31, pour hanter les villes et leurs habitants. Et en Belgique, quelques endroits font froid dans le dos. Selon certaines légendes, ils seraient occupés par des esprits ou des forces surnaturelles, sujets à des phénomènes paranormaux, domicile de fantômes ou autres créatures de la nuit… Le château Roche-en Ardenne hanté par la belle Berthe

On raconte que le fantôme d'une jeune fille vêtue de blanc hante les lieux. Cette fille est Berthe, la fille du compte de La Roche. Il cherchait un prétendant pour sa fille et organisa donc un tournoi. Le gagnant serait désigné comme l'héritier du château et l'époux de Berthe. Alors qu'il était censé épouser la comtesse Alix de Salm, Waleran de Montaigu participa et se distingua en battant tous les autres prétendants. Mais il se retrouva face à un mystérieux cavalier vêtu de noir. Ce cavalier lui trancha la gorge, mettant fin à ses espoirs. À lire aussi "Au secours": Olivier Schoonejans, piégé par Jill Vandermeulen, tombe de peur dans Le Grand Frisson d'Halloween Le lendemain, Berthe devait se marier, mais personne ne vint. Son père se rendit dans sa chambre et vit par la fenêtre ouverte deux tâches : une noire et une blanche. Le mystérieux cavalier se révéla être la comtesse Alix de Salm, qui avait pactisé avec le Diable pour se venger de Waleran. Elle avait fini par tué Waleran et Berthe, plongeant le château dans la tristesse et la folie. Depuis lors, l'esprit tourmenté de Berthe hanterait le château de La Roche, rappelant les terribles événements qui s'y sont déroulés ! Personne n’en a eu l’expérience

Questionnée sur cette tragédie, l'équipe des lieux nous explique que l'endroit "arrive à se démarquer encore plus grâce à sa légende de Berthe". Alors que le mythe du fantôme qui parcourt ces couloirs pourrait en effrayer plus d'un, c'est tout l'inverse qui se produit. "Ce n’est pas toujours l’histoire du château au fil du temps qui intéresse nos clients, car dans certains cas, les gens ont aussi une grande part de curiosité dans la légende de Berthe". Grâce à Berthe et son cœur brisé, le château a eu l'idée de décliner son histoire. "Nous proposons de donner un petit texte racontant l’histoire de Berthe", mais aussi une bande dessinée dans laquelle est contée sa légende. À lire aussi Dark Vador, Freddy Krueger, Stranger Things... Les plus belles citrouilles d'Halloween sont à Los Angeles Le château de la Roche-en-Ardenne ne s'arrête pas là, puisqu'il utilise cela pour faire "un spectacle son et lumière qui se déroule dans la soirée qui est dédiée à cette princesse de Berthe". "En ce qui concerne les phénomènes étranges, en tout cas jusqu’à ce jour, personne n’en a eu l’expérience", confirment les responsables. Le monstre de la forêt de Soignes Au sud-est de Bruxelles, il y a la forêt de Soignes. Connue pour ses grands espaces verts, certains marcheurs ne s'aventurent pourtant guère loin de ses sentiers. Une créature indescriptible roderait dans les coins reculés de la forêt. L'endroit est le théâtre de plusieurs événements étranges selon de nombreux témoins. Il est dit qu'un brouillard mystérieux envahit parfois les lieux, apportant avec lui une aura sinistre. Ils peuvent s'en inquiéter Ce brouillard serait accompagné de deux yeux menaçants flottant dans l'air, appartenant apparemment à une créature gigantesque. Les yeux de cette créature seraient anormalement grands et hauts par rapport au sol. Ces phénomènes énigmatiques sont souvent accompagnés d'apparitions tout aussi terrifiantes, ajoutant à l'atmosphère angoissante qui règne dans la forêt. À lire aussi Plus de 4.000 citrouilles taillées dans un parcours d'Halloween en Californie Les responsables de la forêt affirment n'avoir "jamais entendu parler de cette légende". Selon eux, "certains citadins, peu habitués à des phénomènes naturels ou à des bruits de la nature, peuvent s’en inquiéter". Ils affirment que "la forêt est un endroit paisible et agréable, quel que soit le temps". Quant au brouillard, "il rend la forêt d’autant plus belle". Les fantômes de Beersel et leurs funestes prévisions Le château de Beersel est situé en Brabant flamand. Il a été construit au XIVe siècle et est connu pour son architecture militaire du Moyen Âge. Ce qui rend ce lieu terrifiant, c'est le fait qu'il ait conservé tous ses cachots, son pont-levis, et même ses salles de torture, créant une atmosphère glaçante. Selon plusieurs témoins, des fantômes se manifesteraient durant les périodes de tensions politiques et sociales, annonçant ainsi des bouleversements à venir, et des phénomènes étranges se produiraient lorsque des menaces graves planent sur la région. "La légende que notre château serait hanté est toute nouvelle pour nous. Nous n'avons jamais entendu parler de phénomènes étranges dans le château de Beersel" indique les responsables des lieux. Ils expliquent également que le seul être surnaturel apparu au château était "dans le dessin animé de Bob et Bobbette ‘Le trésor de Beersel’, il y a une chauve-souris verte qui dans l’histoire est appelé le fantôme". Farciennes et le château de l'héritier de Dracula Dans la ville de Farciennes, près de Charleroi, un château a été construit dans les années 1630. Considéré comme "le Petit Versailles", par Louis XIV à l'époque, le château tombe aujourd'hui en ruines. Si le parc autour est accessible, l'intérieur lui est totalement délabré et donc inaccessible. Selon un mythe, le château de Farciennes serait habité par un vampire. À lire aussi "On a beaucoup de demandes": à l'approche d'Halloween, qu'en est-il du business des citrouilles? En 1851, lors de la démolition d'une vieille chapelle et du cimetière attenant, une découverte macabre aurait été faite. Les ouvriers auraient trouvé un cercueil, révélant les restes de deux adultes et trois enfants. Ce qui les a intrigués, c'est que la position des têtes des défunts ne correspondait pas à l'alignement habituel du corps. De plus, un clou de grande taille, mesurant 68 centimètres de long et pesant 2 kilos et demi, était planté dans la poitrine des victimes. À lire aussi "Ça dépasse les bornes": cette décoration d'Halloween qui choque aux Etats-Unis Ces corps cloués appartiendraient à la famille du compte Charles-Joseph de Batthyány. Étrange coïncidence, l'ancêtre de la famille Batthyány n'est autre que Vlad III, surnommé "le fils du dragon", et mieux connu sous le nom de…Dracula ! Pour la ville de Farciennes, le vampire du château est devenu un vrai enjeu patrimonial. Julien Fanuel est le chef de cabinet du bourgmestre de la ville de Farciennes, il dit que cette légende "valorise de manière touristique et en termes d'images les ruines du château". La comtesse de Batthyány est brûlée pour permettre à Farciennes de vivre en paix Selon lui, l'endroit est mondialement connu pour deux choses. La première est que "c'est l'architecte qui a réalisé les jardins de Versailles, qui a fait ceux du château de Farciennes, Louis XIV y a même séjourné". "Mais le château est surtout célèbre pour son histoire de vampire", confirme-t-il. La ville de Farciennes utilise donc cette histoire pour alimenter son folklore. "Nous avons créé depuis 10 ans toute une légende qui est devenue l'événement communal de l'année." Et le clou du spectacle : "La comtesse de Batthyány est brûlée pour permettre à Farciennes de vivre en paix toute une année". Des balades patrimoniales sont même organisées, avec comme départ le château et sa légende. Les malades du sanatorium d'Overijse Le sanatorium Joseph Lemaire, situé dans le village de Tombeek en Belgique, est un hôpital abandonné spécialisé dans le traitement des patients tuberculeux. Au fil des années, le sanatorium Joseph Lemaire a été au centre de divers projets de réhabilitation. Cependant, il est surtout connu dans la communauté des amateurs de chasse aux fantômes, car d'anciens pensionnaires et malades décédés dans le bâtiment hanteraient les couloirs et les chambres du bâtiment. Des témoignages rapportent des bruits de fenêtres qui se referment, des pas dans les couloirs la nuit, et même des cris. Certaines personnes affirment avoir observé des patients à travers les fenêtres. D'autres font état d'ombres apparaissant sur les négatifs des photos prises dans le sanatorium, avec des formes qui ressemblent étrangement à des enfants. Les rares personnes qui s'y rendent en reviennent troubler. Ces phénomènes ont commencé à être rapportés lorsque le sanatorium a été abandonné en 1987. Retrouvez une sélection de films d'horreur cultes sur RTL play, mais aussi les "Halloween stories", chaque jour une nouvelle histoire effrayante issue du folklore ou de légendes belges créées de toute pièce et racontées depuis le château de Rixensart par des personnalités bien connues du grand public.