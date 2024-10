L'homme de 29 ans disparu à Anvers reste introuvable malgré les opérations de recherche

Plusieurs opérations de recherche ont été mises sur pied sur les quais de l'Escaut, à Anvers, pour retrouver Dean De Graef, disparu depuis une dizaine de jours. Elles n'ont toutefois pas permis de retrouver la trace de cet homme de 29 ans, qui ne s'est plus manifesté après une sortie en discothèque, ont indiqué les autorités mercredi. La police craint qu'il soit tombé dans le fleuve.

Dean De Graef a été aperçu pour la dernière fois vers 02h30, dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 octobre, au "Club Lima", une boîte de nuit située Rijnkaai à Anvers. Le lundi suivant, le parquet et la police d'Anvers ont émis un avis de recherche pour retrouver cet homme mince, aux dreadlocks blondes portées habituellement en chignon. Le jour de sa disparition, Dean De Graef était vêtu d'un sweater noir, d'un pantalon skinny en jeans noir et troué et de chaussures de skate de marque DC.

La cellule dédiée aux personnes disparues a depuis lors effectué plusieurs opérations de recherche, sans succès. L'enquête se poursuit.